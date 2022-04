‘Zondag bewolkt met in de middag wat opklaringen, komende dagen fris bij 10 graden’

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Zonovergoten voorjaarsweer met zomerse temperaturen lijkt er voorlopig niet in te zitten. Maandag lijkt qua zonuren de beste papieren te hebben.

Zondag begint bewolkt. In de middag zijn er opklaringen mogelijk waardoor de zon zich wellicht zo nu en dan even laat zien. De wind is zwak en komt in de ochtend uit noordwestelijke richting, later draaiend naar het noordoosten. Het wordt 11 of 12 graden. De nacht naar maandag verloopt helder bij minimumtemperaturen rond de 3 graden.

Op maandag veel zon. De wind komt uit noordelijke richtingen en is zwak. De temperatuur komt uit op zo’n 13 graden. Op dinsdag heeft de bewolking weer de overhand, waarbij er in de vroege ochtend wat regen kan vallen. De wind is matig en komt uit het noorden. Het wordt dan 10 graden. Ook op woensdag temperaturen rond de 10 graden. Het blijft dan droog waarbij de dag wel grotendeels bewolkt verloopt.