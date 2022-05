“Woensdag eerst bewolking en later opklaringen, in het weekend 15 graden”

nieuws

Foto: Joris van Tweel

Op Bevrijdingsdag zullen er perioden met zon zijn, later op de dag is er kans op een bui. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Woensdagochtend is er veel bewolking met een enkele opklaring”, vertelt Kamphuis. “In de middag volgen meer opklaringen. Het wordt 14 tot 17 graden, met de hoogste temperaturen in het zuiden en oosten van de provincie. Er waait een zwakke of matige wind uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 of 3. Op Bevrijdingsdag zijn er perioden met zon, gevolgd door toenemende bewolking. In de loop van de dag is er kans op een enkele bui. Het is zacht met temperaturen van 16 tot 18 graden. Het is rustig weer.”

“Vrijdag zijn er flinke zonnige perioden en ontstaan er een aantal stapelwolken. Het blijft vrijwel overal droog en het is erg zacht met 18 tot 20 graden. Verder is het rustig weer. Tijdens het weekend doet het kwik een stap terug naar 15 of 16 graden en wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af. De noordenwind is overwegend matig, rond windkracht 3. Volgende week neemt vanaf dinsdag of woensdag de kans op een bui toe wanneer storingen de aanval inzetten op het geblokkeerde luchtdrukpatroon.”

