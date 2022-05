Werknemers in het streekvervoer gaan binnenkort staken

nieuws

Foto: Ben Guldenaar

Buschauffeurs in het streekvervoer gaan binnenkort staken. Volgens vakbond FNV zijn werkgevers niet met een beter cao-voorstel gekomen.

FNV had de werkgevers tot dinsdag de tijd gegeven om met een nieuw bod te komen, nadat eerder een eindbod door de bond was afgewezen. Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag is staken nog de enige mogelijkheid, omdat het ziekteverzuim steeds verder oploopt en de werkdruk erg hoog is. “De geschiedenis herhaalt zich”, waarmee Van der Gaag verwijst naar de staking in 2018 toen buschauffeurs het werk neerlegden omdat er niet eens tijd was om naar toilet te gaan. “Werkgevers hollen de dienstregeling steeds verder uit, en de roosters worden steeds zwaarder. Met de grote personeelskrapte en de vergrijzing wordt de druk nog verder vergroot. Het ziekteverzuim loopt lokaal op tot boven de 25 procent. Dat is echt onacceptabel.”

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer zegt de acties rustig af te wachten. Wel is men verbaasd over het ultimatum. Vakbond CNV heeft het eindbod wel geaccepteerd, FNV stelt echter extreme eisen. “Dat is geen basis, het ov zit in zwaar vuur”, laat voorzitter Fred Kagie van VWOV weten. “We liggen aan het infuus van de overheid en in zo’n situatie hebben we een cao geboden die marktconform is. FNV wil meer, maar ik begrijp het oprecht niet.”

Wanneer er gestaakt gaat worden is nog onbekend.