Weekendweer: meer bewolking en koeler, vanaf maandag ruim 20 graden

Foto: Robert van der Veen - niekerknieuws.nl

Zaterdag is er veel bewolking, maar breekt ook nu en dan de zon door. Vooral in het zuiden en oosten van de provincie is er kans op wat regen of een bui. De temperatuur doet een stapje terug, aldus weerman Johan Kamphuis.

Het wordt zaterdag 14 graden in het kustgebied, en 17 graden in het zuidoosten van de provincie. Er waait een matige noordelijke wind, kracht 3 tot 4. In het Waddengebied windkracht 4 tot 5.

Zondag zijn er eerst een paar wolkenvelden met kans op een mistbank. Verder breekt de zon in de loop van de dag steeds vaker door en wordt het 13 of 14 graden bij een zwakke noordelijke wind, windkracht 2. In de nacht is er kans op grondvorst.

Maandag is het volgens Kamphuis zonovergoten en warm bij 21 of 22 graden en niet al te veel wind. Dinsdag wordt het nog wat, warmer met 23 tot 24 graden. In het zuidoosten van de provincie is zelfs een zomerse 25 graden denkbaar.

Woensdag is er kans op een bui en wordt het maximaal 20 graden. Donderdag en vrijdag zijn de veranderingen klein. Het blijft overwegend droog. Zon en wolken wisselen elkaar af bij een graad of 20.