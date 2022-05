Waterstoftestnet geopend op Zernike

nieuws

Van links naar rechts: Eddy Veenstra (algemeen directeur RENDO), Gerald de Haan (algemeen directeur Cogas) en Frank Kattier (directeur commercie, innovatie en engineering BAM Energie & Water)

Op het EnTranCe-terrein op de Zernike Campus is woensdag een test- en opleidingsomgeving geopend voor waterstofdistributie.

In de testomgeving kunnen technici ervaring opdoen met betrekking tot veiligheid, werkinstructies en verschillende simulaties in beheer en onderhoud. Het testcentrum is nodig om in de nabije toekomst waterstof ook veilig in de praktijk te kunnen brengen. De opening werd verricht door de netwerkbedrijven RENDO, Cogas en BAM Energie & Water. Die hebben al veel ervaring met de distributie van aardgas. Waterstof heeft echter andere kenmerken, waardoor bijvoorbeeld andere werkinstructies nodig zijn. In de omgeving wordt geleerd hoe op een veilige manier waterstof vervoerd kan worden via een bestaand aardgasdistributienet.

“Waterstof gaat een belangrijke rol spelen binnen de energietransitie”, vertelt directeur Eddy Veenstra van RENDO. “De distributie van waterstof door het gasnet moet goed getest worden. Veiligheid staat voorop. De ervaringen op EnTranCe spelen al dit jaar een belangrijke rol bij de realisatie van de Waterstofwijk in Hoogeveen.”

Binnen de testomgeving wordt gebruik gemaakt van materialen die eerder gebruikt zijn in het gasnetwerk, zoals stukken gasdistributieleiding en een gasstation. De test- en opleidingsomgeving is onderdeel van de Groene Waterstof Booster, die mogelijk is gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland.