Wasdroger vat vlam in woning Walstroweg Haren

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een woning aan de Walstroweg in Haren heeft maandagavond korte tijd brand gewoed. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 20.50 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Harense brandweer ter plaatse werd gestuurd. “We kregen een melding binnen dat er problemen waren met een wasdroger en dat deze vlam had gevat”, vertelt brandweerwoordvoerder Geert Walburg. “Terwijl wij onderweg gingen belde de bewoner opnieuw om te vertellen dat het vuur verdwenen was. Daarop hebben we de sirenes uitgeschakeld en zijn rustig doorgereden.”

Bij aankomst bleek de wasdroger zich te bevinden op de eerste verdieping. “We hebben de woning geventileerd omdat er toch wel wat rook in het pand hing. We hebben stichting Salvage ingeschakeld die de bewoners gaan ondersteunen bij het afhandelen van de schade.” Hoe de brand heeft kunnen ontstaan is onbekend.