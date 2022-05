Wandelen met gele kanarie van Grote Markt naar Middelburg voor het goede doel

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Zoveel mogelijk geld inzamelen om onderzoek te kunnen doen naar hersenaandoeningen waaronder ADCA. Dat is het plan van Zwollenaar Ben van Katwijk, die vanaf zondag met een gele kanarie wandelt van de Grote Markt in Groningen naar Middelburg.

De gele kanarie is in dit geval een kanariegele loopfiets. Van Katwijk was succesvol vrachtwagenchauffeur tot hij in 2013 meermaals door zijn benen zakte bij het uit de cabine springen. Hij bleek de hersenaandoening ADCA te hebben. ADCA staat voor Autosomaal Dominante Cerebellaire Ataxie, en komt in bepaalde families veel voor. De aandoening tast het cerebellum aan, dat betrokken is bij het bewegen, het bewaren van het evenwicht en het leren en onthouden. In Nederland zijn er minder dan duizend mensen die deze aandoening hebben.

Voor Van Katwijk is bewegen belangrijk, want stilstand is achteruitgang. Daarom heeft hij het plan opgevat om in 31 dagen van de Grote Markt in Groningen naar Middelburg te reizen met behulp van zijn loopfiets. De eerste etappe vindt zondag plaatst en finisht in Altena. Daarna loopt Van Katwijk via Wolvega, Urk, Almere, Leiden, Ouddorp richting Middelburg. Inmiddels heeft hij al 1.700 euro opgehaald.

Meer informatie over de actie vind je op deze website.