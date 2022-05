VVD vreest economische schade tijdens vaarseizoen door problemen met Driebondsbrug

nieuws

De Driebondsbrug vanuit de lucht - Foto via Rijkswaterstaat

De Statenfractie van de VVD in Groningen maakt zich ernstige zorgen over de economische gevolgen die de softwareproblemen met de Driebondsbrug hebben voor de vaarrecreatie in Groningen.

De VVD-fractie diende dinsdag schriftelijke vragen in bij het provinciebestuur over de kwestie.

De Driebondsbrug gaat sinds februari van dit jaar alleen op afspraak open voor bijzondere transporten en zeeschepen. De brug gaat niet meer open voor reguliere scheepvaart. Softwareproblemen in de aansturing van de brug zijn daar de aanleiding voor. De brug kan niet meer veilig open, zonder dat er monteurs en verkeersregelaars aanwezig zijn bij de overweg van de oostelijke ringweg over het Eemskanaal.

De sluiting van de brug betekent ook dat recreatievaartuigen, die richting open zee willen, via Lauwersoog moeten varen. De VVD vreest dat bedrijven langs het Eemskanaal, die tijdens het vaartseizoen voor hun opbrengsten afhankelijk zijn van pleziervaart, nu economische schade gaan lijden. De VVD wil dan ook weten hoeveel gebruikers op één dag tijdens het vaarseizoen gebruik maken van deze ‘staande mastroute’ en wat ze gemiddeld uitgeven tijdens een vaartocht door de provincie. Ook wil de VVD weten welke alternatieven er zijn voor routes via de brug.

Na de aankondiging van de ‘blokkade’ van de Driebondsbrug in februari beloofde Rijkswaterstaat binnen enkele maanden met een ’tussenoplossing’ te komen. De Statenfractie van de VVD wil daar nu opheldering over en wil dat de provinciebestuur bij Rijkswaterstaat aandringt op een snelle oplossing.