VVD noemt creëren eigen plek voor meetings scooterrijders in strijd met de wet

nieuws

Afbeelding uit video van Inge van Dijken (via Twitter @IngesDepartment)

Het creëren van een eigen plek, waar scooter- en brommerrijders kunnen stunten en wedstrijdjes kunnen houden, is in strijd met de wet. Dat zegt de VVD.

Aanleiding voor de reactie is de rondgang van ruim honderd scooters zondag door de Groningse binnenstad. De jongeren lieten weten de actie te hebben uitgevoerd om aandacht te vragen voor het realiseren van een eigen plek. Die eigen plek is er nu niet. Als men ergens afspreekt dan komt al snel de politie om de hoek kijken.

“We gunnen iedereen hun eigen plek”

“Nog niet zo heel lang geleden hebben we hier in de gemeenteraad over gesproken”, vertelt fractievoorzitter Ietje Jacobs-Setz van de VVD. “Er was een leuke brief binnengekomen van deze jongens en meiden dat ze graag een eigen plek willen. En dat klonk sympathiek. Ook omdat we iedereen hun eigen plek gunnen. In het Stadspark kunnen skateboarders straks terecht, op Kardinge krijgen mountainbikers de ruimte. Maar vervolgens ga je kijken naar wat deze jongens en meiden willen, en dan vinden wij dat we daar niet mee akkoord kunnen gaan.”

In strijd met de wet

Volgens Jacobs-Setz is het in strijd met de wet. “Er worden wheelies gemaakt en er wordt gedrift. Dat zijn dingen die allemaal in strijd zijn met de wet. Toevallig las ik eerder vandaag het bericht dat er bekeuringen uit zijn gedeeld omdat voertuigen onverzekerd en ondeugdelijk waren. Dat zijn dingen die niet mogen. Dat kunnen we niet toestaan. Je kunt het ook omdraaien hè? Stel dat we dit toestaan en er vervolgens een ongeluk plaatsvindt. Dan roept iedereen hoe de gemeenteraad dit toch heeft kunnen laten gebeuren.”

SP: “Het lijkt me goed om eerst in gesprek te gaan”

Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP wil, voor hij een mening geeft, eerst in gesprek: “Ik heb deze jongeren nog niet gesproken. Het lijkt me goed om eerst hierover met in gesprek te gaan. Om duidelijk te krijgen wat ze precies willen en waarom.”