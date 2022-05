“Voorlopig geen regen, later in de week warmer en flinke perioden met zon”

nieuws

Foto: Johan Kamphuis

De droogte laat zich steeds meer en meer gelden. Volgens OOG-weerman hoeven we de komende periode ook geen regen te verwachten.

“Land- en akkerbouwers spreken nog niet van een zorgelijke situatie, maar wat regen is niettemin meer dan welkom”, vertelt Kamphuis. “De toplaag van de landbouwgronden is sterk uitgedroogd, vooral op de zandgronden is dit goed te zien. Bij klei is er een ander probleem en dat is dat de bovenlaag veranderd is in steen waardoor ingezaaide gewassen als gevolg daarvan niet kunnen kiemen. Onder de toplaag, dan hebben we het over zo’n vijf tot tien centimeter in de grond, is het nog behoorlijk nat dankzij de veelvuldige regen van begin april.”

Geblokkeerd weerpatroon

De komende week hoeft er ook niet rekening te worden gehouden met een weersverandering. “Hogedrukgebieden ten westen van ons land zorgen voor een geblokkeerd weerpatroon waarbij regenstoringen ons niet kunnen bereiken. Er komen echter steeds meer aanwijzingen dat het luchtdrukpatroon na of rond de eerste decade van mei gaat veranderen omdat het hogedrukgebied dat ten oosten van ons land zou kunnen komen te liggen. Dat zou oceaanstoringen of onweersbuien vanuit Frankrijk de kans geven door te dringen tot ons land. Tot die tijd wordt beperkt de neerslag zich tot een enkele lokale bui die over het algemeen weinig zal voorstellen.”

Perioden met zon

Als we kijken naar het weer van de komende dagen: “Maandag zijn er perioden met zon en ontstaan er landinwaarts enkele stapelwolken. Het wordt 13 graden in het noordelijk kustgebied tot 18 graden in het zuidoosten. De wind is zwak of matig en komt uit het noorden tot noordwesten, windkracht 2 of 3. In de nacht naar dinsdag is het helder en zakt het kwik naar 3 of 4 graden. Vorst aan de grond is niet helemaal ondenkbaar.”

Vorst aan de grond

“Dinsdag is er meer bewolking en schijnt zo nu en dan ook de zon. Het wordt met 11 tot 14 graden ook minder zacht. In de nacht naar woensdag is het helder en liggen de minima dichtbij het vriespunt waarbij er op uitgebreide schaal sprake zal zijn van vorst aan de grond. Op woensdag is het wisselend bewolkt en is het rustig weer. Het wordt 12 tot 14 graden.”

Op vrijdag 20 graden

“Kijken we verder vooruit dan wordt het op donderdag met 17 tot 20 graden een stuk warmer. Er zijn flinke perioden met zon met in de loop van de dag toenemende bewolking en kans op een enkele bui of buitje. Op vrijdag wordt de 20 graden op meer plaatsen gehaald. Ook dan is er flink wat zon en is er in de loop van de dag een kleine kans op een bui. Tijdens het weekend verdwijnt de kans op een bui en doet het kwik weer een stapje terug. De noordelijke stroming houdt nog even aan. Na het weekend lijkt deze plaats te maken voor een zuidwestelijke circulatie waarbij het kwik opnieuw gaat oplopen.”

