Voor deze winkeldief met een ’tas vol parfumflesjes’ betekende Bevrijdingsdag geen vrijheid

Foto: 112 Groningen

Deze Bevrijdingsdag betekende voor een winkeldief niet hetzelfde als ‘vrijheid’. Dat had de man wel aan zichzelf te danken, want hij werd donderdagmiddag betrapt op winkeldiefstal in de Kruidvat in de Herestraat.

De man probeerde de winkel te verlaten met een tas vol dure parfums en scheerapparaten, maar werd betrapt door beveiligers.

Toen het voor de dief duidelijk werd dat de politie hem kwam arresteren, probeerde de dief nog te vluchten. Maar ver kwam hij niet, want de agenten wisten de man in de kraag te vatten.