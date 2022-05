Volgende week actie tegen overlast vliegverkeer bij vliegveld Eelde

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Verschillende natuur- en milieuorganisaties gaan volgende week zaterdag (14 mei), in samenwerking met bewoners die last hebben van geluidsoverlast, demonstreren bij Nederlandse vliegvelden. Ook bij Groningen Airport Eelde wordt een manifestatie gehouden tegen overlast en vervuiling door vliegverkeer.

Waar de demonstratie precies gaat plaatsvinden bij de noordelijke luchthaven, is nog niet bekend. Wel is bekend dat een aantal bekende sprekers tussen 11.00 en 14.00 uur hun opwachting gaan maken bij de manifestatie. Onder meer Lutz Jacobi (directeur Waddenvereniging), Sam Pormes (Statenlid GroenLinks provincie Drenthe) en Dr. Sara Botschuijver (Moleculair bioloog bij het AMC) zullen spreken. Net als op de andere vijf luchthavens waar op 14 mei wordt gedemonstreerd, wordt er bij Eelde om 12.05 uur een stiltemoment gehouden. Dit tijdstip is gekozen, omdat ‘vijf voor twaalf’ al niet meer van toepassing is.

Volgens de organisatie zal de manifestatie geen invloed hebben op het vliegverkeer vanaf de luchthaven. “De burgers willen met de vreedzame bijeenkomsten tonen hoe breed en divers de wens voor krimp van de luchtvaart is. Zij pleiten voor krimp van Schiphol en sluiting van kleinere, verliesgevende luchthavens, waaronder Eelde”, aldus de organisatie. De manifestaties zijn online te volgen via live streams op sociale media als Twitter, Facebook en Instagram.