Voetjes van de vloer bij eerste editie SterrebosLive: “De aankondiging was 80.000 keer bekeken”

Foto: Rieks Oijnhausen

De eerste editie van SterrebosLive na de coronacrisis, die zondag plaatsvond bij de muziekkoepel, is een groot succes geworden. Henk Hindriks van de organisatie spreekt van een gezellige middag.

Hoi Henk! Kun je zeggen dat mensen er naar uit hebben gekeken?

“Ik denk het wel. We hebben dit de afgelopen 2,5 jaar moeten missen vanwege de coronapandemie. Terwijl het wel een evenement is dat bij veel mensen hoog in het vaandel staat. Het doet veel mensen herinneren aan het popfestival Sterren in het Bos. Dat was een reeks concerten die tussen 1974 en 1983 hier gehouden werden in het Sterrenbos. En dat was erg succesvol. Sinds 2014 organiseren we SterrebosLive. In de acht jaar dat we dat nu doen heeft het naam gekregen.”

Veel mensen. Hoeveel bezoekers hadden jullie vanmiddag?

“Ik zag je zeggen dat we in de aanloop naar deze editie wel een klein beetje zenuwachtig zijn geweest. Om iets in de markt te zetten moet je wat reclame maken en zo hadden we onder andere een aankondiging geplaatst op onze Facebook-pagina. Dat bericht is 80.000 keer bekeken. Al zou er ook maar één procent van komen, dan zouden we al een probleem hebben omdat we een kleinschalig evenement zijn. Gelukkig is dat vanmiddag helemaal goed gekomen. Ik denk dat we tussen de 180 en 200 bezoekers hadden.”

De editie van zondagmiddag trok tussen de 180 en 200 bezoekers. Foto: Rieks Oijnhausen

Het was volgens mij ook een mooi gemêleerd gezelschap hè?

“Ik denk dat de gemiddelde leeftijd tussen de 50 en 60 jaar lag. Daar zie je ook weer de verwijzing naar Sterren in het Bos. Maar inderdaad, ook gezinnen met jonge kinderen waren aanwezig. En dat is ook het leuke aan dit evenement hè? De afgelopen jaren is er woningbouw gerealiseerd op het Engelse Kamp. Toen we vanmiddag begonnen, toen zagen we vooral bewoners uit die buurt even langskomen om te kijken wat er gaande was. Dat is ook het doel van SterrebosLive. Dat we mensen de mogelijkheid bieden om in een ongedwongen sfeer te ontmoeten. Het sociale aspect vinden we heel belangrijk.”

Konden jullie vandaag ook merken dat mensen het gemist hebben?

“Ja. Mensen komen langs om naar de muziek te luisteren, maar ook om gezellig met elkaar te kletsen en om een hapje en drankje te kunnen drinken. Voor de coronacrisis was het al succesvol. Mensen uit de omliggende wijken kwamen langs, maar ook uit andere delen van Stad, en soms van ver buiten de stad, wist men het Sterrebos te vinden. Dat is gelukkig nog steeds het geval. Je kunt dan misschien denken dat mensen door de coronacrisis juist een andere invulling hebben gegeven aan hun vrije tijd. Maar dit is een sociaal gebeuren, dat men hoog in het vaandel heeft staan. En ik weet dat toen we dit aankondigden dat het weer ging gebeuren dat het door verschillende mensen in de agenda is gezet.”

Jullie hadden vandaag optredens van onder andere Harry Niehof en de Casanova’s én CockerPower …

“We hadden een mooie line-up, met heel veel dank aan onze programmacommissie. Die commissie weet vrij goed welke artiesten het leuk zouden vinden om hier op te treden. Kijk, wij kunnen geen popfestivalprijzen aanbieden voor een concert. Wij kunnen wel een concert aanbieden op een idyllische plek waar veel mensen goede herinneringen aan beleven. In een muziekkoepel die dit jaar ook nog eens honderd jaar bestaat. En dat werkt heel goed. Ook zo goed dat vanmiddag de voetjes zo nu en dan even van de vloer gingen.”

De volgende editie van SterrebosLive vindt plaats op zondag 12 juni met dan optredens van Fab Fred & Friends en Contradiction.