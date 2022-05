Verlies GRC en Stadspark, GVAV en Forward steviger aan kop

sport

Foto Andor Heij. GVAV - Nieuw Buinen

In de eerste klasse F van het zondagvoetbal verloren GRC Groningen en Stadspark. In 2L was er alleen winst voor GVAV. In 3B verstevigde Forward de koppositie.

In 1F ging GRC Groningen in Westerbork met 2-0 onderuit tegen de nummer twee VKW. SC Stadspark verloor in eigen huis met 1-4 van GOMOS. Michel Boonstra opende nog wel de score voor Stadspark, dat door de nederlaag voorlaatste bleef. GRC zakte naar de tiende positie.

In 2L boekte koploper GVAV Rapiditas een moeizame 1-0 zege op hekkensluiter Nieuw Buinen. Het was voor rust eenrichtingsverkeer richting het Nieuw Buinen doel, maar GVAV wist niet te scoren.

Dat lukte twee minuten na rust wel toen Patrick Venema van dichtbij een voorzet binnen tikte. GVAV kreeg in het vervolg voldoende kansen, waaronder een strafschop, maar verzuimde de score hoger op te voeren. Doordat concurrent Valthermond met 1-0 verloor van Veendam 1894 staat GVAV riant aan de leiding.

FC Lewenborg verloor thuis met 2-0 van ASVB. Gruno ging in en tegen Annen met 6-1 onderuit. Gruno opende nog wel de score door Angelo Weggers. Helpman verloor zaterdagavond al met 3-1 van Stadskanaal. Danny Dijkstra redde bij een 3-0 achterstand de eer. Helpman is zevende, Lewenborg elfde en Gruno twaalfde.

In 3B deed koploper Forward goede zaken. De studenten wonnen uit met 4-0 van Nieuw Roden. Brian Mangnus scoorde twee keer. Tobias Buis en Jesse Goeree maakten de andere treffers voor Forward. Concurrent SVZ speelde met 1-1 gelijk tegen HSC, waardoor Forward twee punten voorsprong heeft.

Groninger Boys verloor thuis met 5-0 van de nummer drie Actief. Groninger Boys is tiende en verkeert in degradatiegevaar.

In 4C bleef Engelbert tweede achter PJC. Engelbert won thuis met 4-2 van Eext. Henri Groenbroek maakte er twee. Bert Roede en Pepijn Otto tekenden voor de andere doelpunten.

De amateurvoetballers komen deze week nog een keer in actie. Op dinsdag is er een ronde in het zaterdagvoetbal en donderdagavond in het zondagvoetbal.