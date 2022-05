Vanaf zondag betaald parkeren in Paddepoel, Selwerd en De Hoogte

nieuws

foto: Bob de Vries

In de wijken Paddepoel, Selwerd, Tuinwijk en De Hoogte is vanaf zondag betaald parkeren ingevoerd. Omdat parkeren op zondag gratis is, zal de vuurdoop van het betaald parkeren in deze wijken op maandag zijn.

Aanvankelijk zou het betaald parkeren in deze wijken op 1 maart worden ingevoerd. Omdat er echter te weinig personeel beschikbaar was bij onderaannemers om de betaalpalen te plaatsen, liep de invoering vertraging op. “Met het betaald parkeren zorgen we ervoor dat forenzen en ander wijkvreemd verkeer een andere keuze maakt”, laat wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer weten. “Op die manier dringen we de parkeeroverlast terug, kunnen bewoners weer dichterbij huis parkeren en komt er ruimte vrij om straten anders in te richten.”

Parkeren op zon- en feestdagen is gratis. Op de overige dagen mag een voertuig maximaal twee uur geparkeerd worden, waarbij er 2,50 euro wordt gerekend. De precieze tijdszones verschillen wel van wijk tot wijk. Een overzicht daarvan is op deze pagina te vinden. In de herfst wordt het betaald parkeren in de stad verder uitgebreid. Op 1 oktober wordt het geïntroduceerd in de Wijert. Op die datum zou het ook worden ingevoerd aan de Regattaweg, maar dat is tot nader order uitgesteld.