Vanaf zaterdag tot drie kwartier extra treinreistijd tussen Groningen en Meppel

Foto Andor Heij Spoorboog Hoogeveen

Vanaf zaterdag vinden er op de spoortrajecten in en rondom Groningen op verschillende plekken werkzaamheden plaats aan het spoor. Daardoor moeten reizigers rekening houden met extra reistijd.

Vanaf zaterdag werkt ProRail bij Hoogeveen ruim drie weken aan de spoorboog bij Hoogeveen. Daardoor rijden er van 7 tot en met 22 mei bussen in plaats van treinen tussen Meppel en Assen.

Vanaf dinsdag kan er ook niet gereden worden tussen Groningen en Assen, vanwege werkzaamheden bij het opstelterrein in Onnen. Dan zet de NS treinvervangende bussen in tussen Groningen en Meppel.

Later meer werkzaamheden

Op het traject tussen Groningen en Eemshaven vinden er werkzaamheden plaats aan de onderdoorgang bij Winsum. Er rijden daarom bussen in plaats van treinen tussen Groningen en de Eemshaven van 24 tot en met 29 mei. In het weekend van 14 en 15 mei en het weekend van 21 en 22 mei rijden er tussen Groningen en Veendam/Weener bussen in plaats van treinen. In deze weekenden werkt ProRail op dit traject aan spoorvernieuwing.

Daarnaast vinden er in de week van 24 tot en met 29 mei verschillende grote werkzaamheden plaats voor het project Groningen Spoorzone bij het hoofdstation. Daardoor rijden er op 29 mei ook bussen tussen Groningen en Europapark, Groningen en Zuidhorn en Groningen en Delfzijl.