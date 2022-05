Vanaf maandag meer busritten naar Zernike; alternatieve routes door ‘Julianaplein’ vervallen

nieuws

Foto: Qbuzz

Komende maandag wijzigt Qbuzz haar dienstregeling in Groningen. De aanpassingen van busroutes in verband met ‘Operatie Julianaplein’ komen te vervallen en de vervoerder gaat meer ritten rijden van en naar de Zernike Campus.

De wijzigingen in de busdienstregelingen in de stad Groningen, die genomen werden in verband met de ombouw van het Julianaplein, komen vanaf maandag te vervallen. Lijn 8 (Hoogkerk – Hoofdstation) rijdt weer door naar de Oosterpoortbuurt en station Europapark. Ook lijn 7 (Vinkhuizen – Hoofdstation – Hoogkerk) pakt de oude route weer op en lijn 9 (Zernike – De Punt) gaat weer via de scholen in De Wijert rijden. De halte aan de Van Ketwich Verschuurbrug keert voorlopig nog niet terug. Daardoor blijven lijn 5 en de Qliners 300, 309 en 312 voorlopig stoppen bij de halte Julianaplein.

Daarnaast neemt het gebruik van de bus van en naar de Zernike Campus toe, zo stelt het OV-Bureau Groningen- Drenthe. Lijn 107 (Stadskanaal, Hoogezand, Kardinge, Zernike) gaat daarom weer rijden. Ook lijn 18 (scholenlijn Europapark, Lewenborg, Kardinge) komt terug.

Voor veel reizigers betekenen de wijzigingen andere vertrek- en aankomsttijden. Het OV-Bureau adviseert reizigers dan ook om voor vertrek de reisplanner te raadplegen. Een volledig overzicht met alle wijzigingen is te vinden op de website van Qbuzz.