Vakbond VVMC over situatie spoorvervoer Noorden: “Machinisten, denk aan jezelf”

Foto Andor Heij. Hoofdstation met Arriva trein

De situatie op de Noordelijke Nevenlijnen heeft vakbond VVMC doen besluiten om machinisten op te roepen om aan hunzelf te denken. De vakbond spreekt van een chaotische situatie.

Door ziekteverzuim bij vervoersbedrijf Arriva vallen er de laatste periode regelmatig treinen uit. Om de problemen op te lossen worden al een tijdlang bepaalde spits- en pendeldiensten tussen Stad en Zuidhorn, Warffum en Winschoten uit de dienstregeling geschrapt. Zaterdag werd duidelijk dat dit niet voldoende is. Arriva was toen genoodzaakt om het treinverkeer tussen Sauwerd en Delfzijl en tussen Zuidbroek en Veendam stil te leggen en om hier bussen in te zetten.

Cao-afspraken

“De druk is groot op de groep machinisten die vanwege ziekte en tekorten constant gevraagd wordt om extra te werken”, meldt vakbondsman Wim Eilert. “Wat de werkgever echter niet vraagt is of jij je als machinist kunt vinden in de wijziging van de diensten. In de cao hebben we afspraken gemaakt over roosters en diensten, dat wijzigingen van tevoren overlegd moeten worden. Arriva gaf publiekelijk aan dat ze zich zoveel mogelijk aan de cao-afspraken houden, maar dat gebeurt dus niet. Ook worden vakbonden niet benaderd als Arriva afwijkt van de afspraken.”

“Loyaliteit is groot, maar denk ook aan jezelf”

Eilert geeft aan dat juist de cao-afspraken erg belangrijk zijn. “Ze dienen ter bescherming. Het is belangrijk dat medewerkers Arriva gaat wijzen op de afspraken. Ze zijn er niet voor niets. Wij weten dat de loyaliteit naar de reizigers groot is, maar denk ook aan jezelf. Er mag geen roofbouw op het rijdend personeel plaatsvinden.”

Uitstroom

Afgelopen week liet de vakbondsman zich al uit over de oorzaak van de problemen. Volgens Eilert is niet alleen het ziekteverzuim een oorzaak. “De bezetting speelt een grotere rol. De uitstroom van Arriva naar de NS is nog altijd erg groot. Als Arriva niet zorgt voor betere arbeidsvoorwaarden, dan zal de uitstroom hoog blijven. Onze achterban omschrijft de situatie in het Noorden momenteel als chaotisch. Er is een veel te strakke planning in de diensten en een te strakke personeelsberekening. Machinisten en ook stewards zijn geen machines maar mensen.”