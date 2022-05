Vakbond VVMC: “Er wordt roofbouw gepleegd op machinisten Arriva, dit moet stoppen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Vervoersbedrijf Arriva moet direct stoppen met het plegen van roofbouw op haar machinisten. Dat zegt vakbond VVMC.

“Het is een grote ellende”, vertelt vakbondsman Wim Eilert. “Machinisten hebben inmiddels tig keer te maken gehad met gewijzigde diensten. Diensten die op het allerlaatste moment veranderen. Terwijl dit in strijd is met de cao. Daar komt bij dat er niet wordt overlegd. De wijzigingen zijn een voldongen feit. En dat kan niet. Machinisten hebben ook een sociaal leven, maken afspraken met hun gezinsleden, plannen een tandartsbezoek in. En dan hebben we het nog niet eens over het krijgen van verlof. Ook dat is onmogelijk, terwijl iedereen recht heeft om eens per jaar twee of drie weken aaneengesloten vakantie te hebben.”

“Doorgaan met roofbouw zal consequenties hebben”

Arriva heeft in een bericht naar de medewerkers aangegeven dat het hoge ziekteverzuim de oorzaak is voor de continue gewijzigde diensten. “Wij denken dat er iets anders aan de hand is. Wij denken dat de reservecapaciteit te mager is. En het bedrijf kan dan zeggen dat er heel veel machinisten in opleiding zijn. Ja, dat zal. Maar die zijn in opleiding, die zitten niet op de trein. Als je doorgaat met het plegen van roofbouw dan gaat het consequenties hebben. Dan vallen nog meer mensen uit, of gaan machinisten ergens anders kijken.”

“Arriva wordt een opleidingsbedrijf voor NS”

Volgens Eilert stappen veel Arriva-machinisten over naar de NS. “Als de NS een vacature heeft dan wordt er altijd flink gereageerd door noordelijke machinisten, dat weet ik. Velen zijn ook al overgestapt. Arriva lijkt daarmee het opleidingsbedrijf van de NS te worden. Dat moet je niet willen. Je raakt daarmee veel kennis en kunde kwijt. Maar ik snap wel dat het gebeurd. Als het je ergens qua arbeidsverhouding niet bevalt, dan ga je ergens anders kijken. Het salaris is belangrijk, maar de arbeidsverhouding is net zo belangrijk. Als het je ergens niet bevalt dan ga je verder kijken.”

“Arriva, luister naar en zorg voor je medewerkers”

De vakbondsman doet een dringende oproep: “Arriva, stop met het plegen van roofbouw. Luister naar en zorg voor je medewerkers. Neem de afspraken in de cao serieus en handel daar naar.” Vanwege de problemen bij Arriva vallen de laatste maanden regelmatig treinritten uit en zijn verschillende ritten in de dienstregeling voor een bepaalde periode geschrapt.