Ukrant: ‘vijftig tentamens spoorloos verdwenen’

nieuws

Foto: Sicco Haring

Alle tentamens van het vak mechanica voor technische bedrijfskunde zijn spoorloos verdwenen. De vijftig studenten moeten het tentamen opnieuw maken, meldt de Universiteitskrant.

De studenten kregen vorige week een mail over het tentamen, dat ze in april hadden gemaakt. In plaats dat ze hun cijfer vernamen, lazen ze dat ze het tentamen op 26 mei opnieuw moeten maken. De studenten balen daarvan, want het gaat om een complexe stof. “En nu wordt ons gevraagd om midden in een blok, terwijl we allemaal bezig zijn met andere vakken, het tentamen even opnieuw te maken,” aldus één van hen in de Ukrant. “Dat gaat niet zomaar, daar moeten de meeste studenten minstens nog een volle week opnieuw voor studeren.” Ze willen liever een andere vervangende opdracht waar ze langer over mogen doen.

De examencommissie zegt naar alternatieve mogelijkheden te kijken. De commissie weet niet hoe het komt dat de tentamens spoorloos zijn. Alle betrokkenen zijn ondervraagd en alle opties zijn bekeken. Aan de docent lag het in ieder geval niet. Die heeft na het tentamen in de Aletta Jacobshal de doos volgens voorschrift in een bepaalde kamer neergelegd; die doos is nu spoorloos.