Twee minuten stilte in Groningen begon ruim drie minuten te laat: “Heel vervelend”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het in acht nemen van twee minuten stilte woensdagavond tijdens de Nationale Dodenherdenking op het Martinikerkhof begon ruim drie minuten te laat. De organisatie spreekt van een onvoorziene omstandigheid.

Precies om 20.00 uur begon stadsdichter Myron Hamming met de voordracht van een zelfgeschreven gedicht. Na het spelen van het signaal Taptoe werd om 20.03:25 begonnen aan de twee minuten stilte. Precies twee minuten later werden de eerste tonen van het Wilhelmus gespeeld door muziekvereniging Patrimonium.

“Probleem met het luiden van de klokken”

“Er was een probleem in het schema met het luiden van de klokken van de Martinitoren”, vertelt gemeentewoordvoerder Hans Coenraads. “Er was vertraging ontstaan waardoor de klokken te laat waren begonnen te luiden. Er is vervolgens voor gekozen om in plaats van het programma om te draaien, het programma te continueren. Dus de toespraak van Commissaris van de Koning René Paas en de voordracht van de stadsdichter zijn in volgorde van het programmaboekje uitgevoerd. Daardoor begon de twee minuten stilte te laat.”

“Heel vervelend”

De organisatie noemt het heel vervelend maar spreekt van een onvoorziene omstandigheid. Volgens de woordvoerder hebben ook weinig mensen het op het Martinikerkhof in de gaten gehad. “Het doel van het Nationale Herdenkingsmoment is dat iedereen om 20.00 uur stil is. Dat is ook ons doel geweest. Maar we moesten een keuze maken. Gooien we het programma om, of continueren we het programma. We hebben voor het laatste gekozen.”

Nationaal Comité 4 en 5 mei: “Streven is dat het in het hele land om 20.00 uur 2 minuten stil is”

Gerben van den Berg is woordvoerder van het Nationaal Comité 4 en 5 mei: “Het streven is dat het in het hele land om 20.00 uur twee minuten stil is. Dat de traditie gevolgd wordt. Maar ik ga geen commentaar geven op waarom het in Groningen vertraging op heeft gelopen. Dat is aan de lokale overheid. Hier in Amsterdam, op De Dam, was het in ieder geval om 20.00 uur twee minuten stil.”

Scooter

Volgens OOG-verslaggever Chris Bakker zorgde het voor een gekke situatie. “Tijdens de twee minuten stilte trapte de bestuurder van een bezorgscooter zijn voertuig aan en wilde vervolgens wegrijden. Agenten kwamen direct in actie en vroegen te stoppen omdat het twee minuten stil was. Terwijl het toen al drie minuten over acht was.”