Titelkansen Be Quick 1887 miniem na nederlaag tegen SJC

sport

Foto Andor Heij. Be Quick 1887 - SJC

“Doodzonde”. Dat was de reactie van Be Quick 1887 trainer Steven Wuestenenk na de onnodige 1-2 thuisnederlaag tegen SJC in de hoofdklasse A op zondag. De titelkansen voor de Groningers zijn nu miniem.

Al na een minuut had Kyron van der Kaap voor Be Quick moeten scoren, maar hij besloot te kappen en te draaien in plaats van direct te schieten. SJC was effectiever en na 13 minuten kopte Martijn van Trigt de 0-1 op het scorebord.

Vier minuten later stopte de Noordwijkse doelman Lex Hoogervorst een inzet van Djarni Leidelmeijer en Van der Kaap tikte de rebound op de paal. Ook SJC raakte het aluminium toen Wesley Haasnoot op de bovenkant van de lat mikte. Van der Kaap en Geertjan Liewes kregen namens Be Quick grote kansen. Aan de andere kant redde doelman Robert Smit schitterend op een inzet van Van Trigt.

Smit had direct na rust ook een hoofdrol door een strafschop van Jordy Groot te keren. Be Quick begon te stormen, maar moest na een vrije trap in de 56e minuut toch de 0-2 toestaan. Van Trigt kopte raak.

De Groningers kregen daarna flink wat kansen. Yoram Cats schoot op de paal en Van der Kaap stuitte op Hoogervorst. De 1-2 viel uiteindelijk wel door een droog schot van Daniel Teune na 72 minuten. Leidelmeijer was nog dicht bij de gelijkmaker, maar hij schoot in het zijnet.

Wuestenenk vond dat de doelpunten onnodig werden weg gegeven door verdedigend in te stappen en een onnodige vrije trap: “Het zijn de details van waaruit zij scoren. Wij hadden er zeker vier moeten maken”. De titel is uit zicht. “Het kan gek lopen, maar we hebben met vier wedstrijden te gaan zeven verliespunten achterstand op TOGB, dat gaan we nooit meer goedmaken. We moeten er voor zorgen dat we geen vijfde worden, want anders grijpen we ook naast de nacompetitie. Dat zou heel zuur zijn”.

Met nog vier wedstrijden te gaan zakte Be Quick naar de vierde plek. De Groningers hebben wel een wedstrijd meer gespeeld dan de concurrentie.