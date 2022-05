Thesinge wil kerkepaden herstellen: “Dat is waar al twintig jaar over wordt gesproken”

nieuws

Foto: google maps

Vroeger werden ze gebruikt als verbinding om bij de kerk te komen. De zogeheten kerkepaden. Inwoners van het dorp Thesinge hebben de wens om deze paden rond hun dorp aan te leggen.

“Het doel is om mensen in Thesinge meer mogelijkheden te bieden om recreatief te kunnen wandelen”, vertelt Marinus Vermue. “Op dit moment is er één recreatief rondje te lopen door de polder, een ander rondje is recreatief wat minder interessant. En eigenlijk is het een langgekoesterde wens om het aantal recreatieve loopjes uit te breiden. Daar wordt al zeker twintig jaar over gesproken. Zo nu en dan zakt het weer weg, maar zeker de afgelopen jaren, met de coronacrisis, is toch wel duidelijk geworden dat recreatief bezig kunnen zijn, belangrijk is.”

Project Zwarte Klei

Volgens Vermue was het aantal verbindingen vroeger groter. “De kerkepaden maar ook andere oude verbindingen zijn door de tand des tijds op veel plekken verdwenen. Er werd een nieuwe weg aangelegd, percelen werden anders ingedeeld. Het ging vaak ten koste van oude verbindingen. En even iets nieuws aanleggen, grondeigenaren staan niet te popelen.” Toch doemt er nu licht aan het einde van de tunnel op. “Thekla en Bas zijn onlangs het project Zwarte Klei begonnen hier in het dorp waarbij ze een stuk landbouwgrond huren. Thekla en Bas doen het allemaal net een beetje anders. In plaats van tarwe en bieten willen zij producten verbouwen die naar de Voedselbank gaan. Daarbij is er ook ruimte voor een pad dat wij kunnen gaan gebruiken. Het pad moet beginnen bij de ijsbaan en moet een verbinding maken met de Lageweg.”

“Geen asfalt, geen tegels”

Het pad zal een lengte krijgen van ongeveer vierhonderd meter. “Het wordt bij wijze van spreken twee voeten breed, en het pad bestaat uit een grasbed, dus geen asfalt of tegels. Deze maand hopen we met de grondwerkzaamheden te kunnen beginnen. Om er een netjes pad van te maken moet er een klein dijkje worden aangelegd, dit moet inklinken en dan kan het vervolgens in gebruik worden genomen. Het kan gebruikt worden voor recreatieve loopjes, maar het kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor kinderen die naar school of naar een sportvereniging gaan.” Het pad wordt naar alle waarschijnlijkheid hondenvrij. De realisatie gebeurt met hulp van het gebiedsteam van de gemeente Groningen.

Naar alle waarschijnlijkheid wordt het pad nog dit jaar in gebruik genomen.