“Suikermarkt bij EM2 gezellig verlopen, positieve reacties op poster-actie voor Oekraïne”

Foto: Niels Knelis Meijer

De Spring is in the Air-editie van de Suikermarkt bij EM2 is zondag gezellig en goed verlopen. Dat laat de organisatie weten.

“Het was super gezellig, het was lekker druk en de standhouders hebben goede zaken kunnen doen”, vertelt Maartje van der Meulen van de organisatie. “De omstandigheden waren ook ideaal. Van tevoren was verteld dat de dag bewolkt zou gaan verlopen, maar de zon heeft zich hier vanmiddag diverse keren laten zien. En dat doet heel veel met de sfeer en de stemming. Het maakt de mensen vrolijk.” De organisatie roemt ook de dj. “Bij de laatste editie hadden we livemuziek. Dat was een succes, maar deze dj wist de stemming er goed in te brengen.”

Suikermarkt

Op de markt was er een rijk aanbod aan vintage en preloved kleding, meubeltjes, vinyl, sieraden en interieurdecoratie. Ook werden er door creatieve standhouders en kunstenaars zelfgemaakte producten aangeboden, zoals zelf ontworpen kaartjes, zelfgemaakte sieraden, handgemaakte biologische zepen en zelfgebakken taartjes en koekjes en bijzondere kunstwerken. Tevens waren er verschillende foodstands te vinden zijn waar broodjes, nachos en pizza’s uit de houtgestookte oven te vinden waren.

Oekraïne

Bijzondere aandacht was er op de markt voor de oorlog in Oekraïne. “De beelden die je op televisie ziet, dat is vreselijk. We hebben te maken met een oorlog op een afstand van duizend kilometer, waarbij er veel verwoest wordt, mensen om het leven komen en mensen op de vlucht zijn. Voor al die mensen wilden we iets doen. Daarom hebben we een kraampje ingericht waar posters gekocht konden worden. De posters zijn ontworpen door Studio Fantastisch en zijn geïnspireerd op de posters van OBEY. Het bevat de tekst ‘Make Art not War’, de blauwe en gele kleur is prominent en één van de belangrijkste exportproducten van Oekraïne is er op te zien, de zonnebloem.”

De actie kon rekenen op positieve reacties. “Mensen vonden de posters heel mooi. Wij hopen dat ze een hele mooie plek gaan krijgen bij de mensen thuis.” Het opgehaald geld wordt overgemaakt naar de stichting Oekraïners in Nederland.

Een uitsnede van de poster