Stunts op scooters in Stad kosten bestuurders achttien boetes en inbeslagname

Afbeelding uit video van Inge van Dijken (via Twitter @IngesDepartment)

De stunts die een grote groep scooters zondagmiddag uithaalde in de binnenstad van Groningen, kostte de deelnemers uiteindelijk achttien boetes. Ook werd één scooter in beslag genomen. Dat maakte de politie maandagmiddag bekend.

De achttien boetes werden niet in de binnenstad uitgedeeld. De eerste bonnen werden geschreven op bedrijventerrein Westpoort, waar een grote groep scooterbestuurders zich had verzameld. De deelnemers trokken na hun tour door de binnenstad door naar de Gideonweg. Agenten deelden ook daar bekeuringen uit voor ondeugdelijke voertuigen, het ontbreken van verzekering en misdragingen in het verkeer (waaronder het negeren van rode stoplichten en het maken van ‘wheelies’).

Eén van de scooterbestuurders werd betrapt op het rijden zonder rijbewijs. Omdat dat niet de eerste keer was, mocht de bestuurder zijn voertuig inleveren.

De stoet scooters zorgde zondagmiddag voor flink wat ophef in de binnenstad. Ergens tussen de honderd en de honderdvijftig scooters kwamen luid claxonnerend een rondje maken door de binnenstad. Daarbij reden verschillende scooters op de achterwielen (wheelies) en maakten ‘burn-outs’.