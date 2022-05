Studenten RUG en Hanze winnen grootste estafetteloop ter wereld

nieuws

Foto via Batavierenrace

Met een eindtijd van 9 uur, 51 minuten en elf seconden heeft het ACLO-team van de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool afgelopen zondag de vijftigste editie van de Batavierenrace gewonnen.

​De Batavierenrace, de grootste estafetteloop van de wereld, bedroeg dit jaar 175 kilometer tussen Nijmegen, via Duitsland, de Achterhoek en de Oude Markt in Enschede. In 25 etappes legden 25 lopers de route af in etappes, verdeeld over drie dagen.

De 25 atleten van de Groningse onderwijsinstellingen troefden 8.500 deelnemers uit binnen en buitenland af. Na 24 lopers had RUG/Hanze ACLO al een enorme voorsprong op de overige teams. De Groningse studenten lieten de nummer twee (Eindhoven) en drie (Wageningen) dan ook ruim achter zich.