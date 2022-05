Steven Wuestenenk (Be Quick 1887) genomineerd als beste amateurtrainer noord

sport

Foto Andor Heij. Steven Wuestenenk. Trainer Be Quick 1887

Steven Wuestenenk, de trainer van hoofdklasser Be Quick 1887, is genomineerd als beste amateurtrainer van Noord Nederland.

De Vakbond Voetbal Oefenmeesters Nederland (VVON) heeft uit alle zes districten drie trainers genomineerd. Uit ieder district komt een winnaar.

Een van de criteria voor de nominatie is het inpassen van eigen jeugdspelers bij de club. “Steven werkt bij Be Quick vooral met eigen jeugdspelers”, aldus de VVON. “Na de degradatie uit de derde divisie in 2018 besloot de club haar vizier te richten op de eigen jeugd. Steven is als hoofdtrainer nog steeds betrokken bij de jeugdopleiding. Zo loopt hij regelmatig op de velden om te kijken naar de ontwikkelingen van de jeugd en jeugdtrainers en praat hij mee over de ontwikkeling van de opleiding”.

Dat is niet het enige volgens de VVON: “Als trainer valt Steven op door zijn enorme gedrevenheid en leergierigheid. Hij is een “people manager”; geïnteresseerd in de mens achter de speler en weet daarmee het maximale uit zijn spelers te halen”.

Om genomineerd te worden moet de trainer in het bezit zijn van de UEFA-A licentie en moet de club eerste klasse of hoger spelen. Dick Krommenhoek van d’ Olde Veste ’54 uit Steenwijk en Karlo Meppelink van VKW uit Westerbork zijn de concurrenten. De prijs wordt tussen 21 mei en 6 juni bij een thuiswedstrijd van één van de drie clubs uitgereikt.