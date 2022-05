Stadhuis bouwkundig opgeleverd na verbouwing; gemeente gaat nu zelf aan de slag

nieuws

Foto: Henk Tammens (Gemeente Groningen)

De aanpak van het Stadhuis is, afgezien van een paar laatste losse eindjes, helemaal afgerond. De gemeente heeft de sleutels van het Stadhuis teruggekregen van aannemer Rottinghuis.

Wethouder Roeland van der Schaaf nam de ‘sleutel’ van het Stadhuis vrijdagochtend in ontvangst van Bertil Poelman, directeur van aannemer Rottinghuis.

De tekst gaat verder onder de foto:

Twee jaar bouwen

De gemeenteraad stemde in 2019 in met het verbouwingsplan en in de zomer van 2020 begonnen de eerste werkzaamheden. Voor 19,3 miljoen euro is het monumentale gebouw op de Grote Markt compleet verbouwd, voornamelijk aan de binnenkant. De raadzaal is verplaatst naar de 3e verdieping en in het midden van het gebouw bevindt zich nu een grote ontvangstzaal. Daarnaast kreeg de buitenkant een stevige onderhoudsbeurt. Verder werd het gebouw opgewaardeerd naar energielabel A+++ en is het nu gasloos.

De tekst gaat verder onder de foto:

Gemeente moet nu zelf aan de slag

Maar de werkzaamheden zijn nog niet klaar. Na de sleuteloverdracht van aanstaande vrijdag moet de gemeente zelf aan de slag met de aanleg van ict- en audiovisuele voorzieningen en het inpakken van de plafond-kunstwerken op de eerste verdieping. Ook moet er nog schilderwerk gedaan worden en moet de raadszaal nog nieuwe wandbekleding krijgen. Tijdens het zomerreces (vanaf half juli) wordt het meubilair verhuisd vanuit het tijdelijke gemeentehuis aan de Radesingel.

De gemeente verwacht het Stadhuis vanaf eind augustus weer te kunnen gebruiken als ‘democratisch huis van Groningen’.