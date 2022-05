Sportcoach Haren organiseert bossportdag: “BMX’en was een groot succes”

Rennen door het Scharlakenbos in Haren en fietsen over obstakels, dat is waar het woensdag om draaide tijdens de bossportdag. Sportcoach Haren had weer bijzondere activiteiten op de planning staan voor de jeugd.

“We hebben vandaag een stuk of 50 deelnemers, dus een prima opkomst voor in de meivakantie”, vertelt Arno Slim van Sportcoach Haren. Dinsdag konden de kinderen deelnemen aan een les BMX’en, trailrunning en levend stratego. Er was maar één sport wat bij de kinderen in de smaak viel; “Ik vond BMX’en heel leuk, omdat je over allemaal obstakels heen mocht. Ik ging over bijna alle hobbeltjes en zelfs over de aller grootste”, vertelt deelnemer Thom.

Ook levend stratego was een succes. “Ik vond het heel leuk, omdat je moet battlen in het bos en ik houd van natuuractiviteiten”, aldus Guus. Het spel werd niet door iedereen even eerlijk gespeeld; “Wij hebben met valsspelen de vlag gepakt, maar de begeleiders hebben ons hier daarna op aangesproken. We mogen niet meer valsspelen”, vertelt Mannes.

De activiteiten van Sportcoach Haren zijn voor herhaling vatbaar.