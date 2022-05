Ruim honderd claxonnerende scooters zorgen voor ophef in Stad

nieuws

Scooters op het Zuiderdiep. Foto: still uit filmpje

Op sociale media maken veel mensen zondagmiddag gewag van tientallen scooters en brommers die claxonnerend door de binnenstad rijden. De colonne wordt op verschillende plekken gespot.

“Rond 16.00 uur reden ze hier via het Zuiderdiep”, vertelt Michel Eising die daar op een terrasje zit. “Hoeveel het er zijn? Ik schat rond de honderd. Ergens tussen de honderd en de honderdvijftig. Ze kwamen claxonnerend voorbij. Anderen reden op de achterwielen, en weer anderen waren aan het spinnen. Het zorgde in ieder geval voor behoorlijk wat ophef.”

Bij gemeentewoordvoerder Natascha van ’t Hooft is niets bekend. “Er is geen evenement met scooters in de binnenstad. Maar ik heb ze inderdaad zojuist wel gehoord.” Volgens fotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl heeft er eerder in de middag een meeting plaatsgevonden op Westpoort. “De politie heeft daar ingegrepen waarop de scooterrijders richting de binnenstad zijn gegaan.” Op sociale media schrijft Mark: “Ik zag ze net op de Vismarkt. Bizar.”

Later meer.