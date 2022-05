Repair Café Groningen floreert bij samenwerking met Clubhuis voor Doven

nieuws

Foto: Repaircafé Groningen

Aan de Munnekeholm in de binnenstad wordt komende zaterdag weer een Repair Café gehouden. Een initiatief waarbij er samengewerkt wordt met het Clubhuis voor Doven.

“Het is een hele mooie samenwerking”, vertelt Adri Groenendal. “Wij waren voor ons Repair Café op zoek naar een ruimte, en het Clubhuis voor Doven was op zoek naar een initiatief dat gebruik wilde maken van hun ruimte. En dat past heel goed.” Tijdens het Repair Café wordt er ook samengewerkt. “De mensen van het Clubhuis voor Doven houden bijvoorbeeld het café in het pand draaiende. Maar het is niet zo dat zij ons ook helpen bij het repareren van spulletjes, hoewel we in het verleden wel dove vrijwilligers gehad hebben die ons hielpen.”

Tweede leven

De deuren van het Repair Café gaan komende zaterdag om 13.00 uur open. “We zijn te vinden op de eerste etage. Mensen kunnen bij ons kapotte spullen zoals broodroosters, lampen, speelgoed, stoelen, kleding of servies laten repareren. Alles wat het niet meer doet is welkom en komt in aanmerking voor gratis reparatie.” De reparaties worden uitgevoerd door vaklieden die kapotte spullen een tweede leven kunnen geven. De reparatie is gratis, hoewel er wel een vrijwillige bijdrage wordt gevraagd.

Druk

Of het komende zaterdag ook druk gaat worden: “Dat weten we niet. We zijn in de aanloop naar een editie altijd afhankelijk van wat media-aandacht. Maar sinds we in januari, vanwege de versoepelingen van de coronamaatregelen, weer een Repair Café kunnen houden, hebben we aan belangstelling geen gebrek.”

Het Repair Café in Groningen wordt elke eerste zaterdag van de oneven maanden georganiseerd. Een extra editie vindt plaats op zaterdag 4 juni. Het is te vinden aan de Munnekeholm 4.