Qbuzz zet zondag extra bussen in richting Emmen vanwege verwachte drukte

Foto: Joris van Tweel

Vervoersbedrijf Qbuzz zet zondag extra bussen in op de lijn Qliner 300 naar Emmen. Dat meldt het OV Bureau Groningen Drenthe via sociale media.

Zondag is het Moederdag en tevens de laatste dag van de meivakantie. Daarnaast wordt er aan het spoor gewerkt tussen Groningen en Zwolle waardoor de verwachting is dat het wel eens druk zou kunnen worden op de buslijn tussen Stad en Emmen. Er is daarom besloten om versterkt te gaan rijden. Dit betekent dat 22 ritten met een extra bus worden uitgevoerd waarbij er twee bussen achter elkaar aan rijden. Hiermee wordt de capaciteit flink verhoogd.

De extra bussen rijden tot zondagavond 22.00 uur. Het is niet bekendgemaakt op welke ritten dubbele bussen worden ingezet.

Een fijne moederdag!

