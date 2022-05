Qbuzz waarschuwt Stadjers: ‘Kom niet meer naar Bevrijdingsfestival in Assen’

nieuws

Foto: Qbuzz

Qbuzz waarschuwt busreizigers uit de Stad om niet meer met lijn 309 naar Assen te gaan. Die oproep doet de busvervoerder omdat het Bevrijdingsfestival in Assen te druk is.

Ook reizigers vanuit Meppel naar het festival worden opgeroepen om niet meer in lijn 20 naar Assen te reizen om naar het festival te reizen. Daarnaast zijn de extra bussen naar het festivalterrein bij de Baggelhuizerplas stilgelegd.

Na overleg met de instanties besloot de organisatie van het festival in Assen om de hekken te sluiten Het is erg druk en het terrein is vol.

