PVV: “Betaald parkeren leidt tot weerstand in Selwerd”

foto: Bob de Vries

De invoering van betaald parkeren in de wijk Selwerd leidt tot weerstand. Dat laat de fractie van de PVV in de Groningse gemeenteraad weten. Die heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur.

In de wijk werd op 1 mei het betaald parkeren ingevoerd. Naar aanleiding van vele klachten over de invoering heeft de partij een petitie gehouden, die in korte tijd door 65 bewoners werd ondertekend. De wijkbewoners zijn bijvoorbeeld niet blij met de eindtijd. In de omliggende wijken is deze bepaald op 18.00 uur, maar in Selwerd op 22.00 uur. “Door deze ongelijke behandeling moet bezoek en visite langer betalen terwijl er helemaal geen noodzaak is. In het grootste gedeelte van Selwerd is er geen sprake van parkeeroverlast”, meldt Dennis Ram van de PVV.

Daarnaast vinden bewoners dat er te weinig parkeerzuilen zijn, dat ze tweedehands lijken en dat ze niet goed werken. “Dit is voor ouderen en mindervaliden erg lastig. Er is veel weerstand tegen dit parkeerbeleid. Veel bewoners willen dit sowieso niet en deze problemen leiden alleen maar tot nog meer ontevredenheid.” De PVV wil dat de eindtijd gelijk wordt getrokken met omliggende wijken en dat er naar de bezwaren geluisterd gaat worden.