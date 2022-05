Prijzen schutsluis Nijveensterkolk bij Paterswoldsemeer verdubbeld

nieuws

Vorig jaar bedroeg het sluisgeld vier euro, dit seizoen moet er zes euro per vaartuig betaald worden. Foto: Erick Bakker

Wie de komende periode met een vaartuig schutsluis Nijveensterkolk passeert, is bij het schutten vijftig procent duurder uit. Dat blijkt uit tarief overzicht op de website van het Meerschap Paterswolde.

Vorig jaar moest er bij een schutting vier euro sluisgeld per vaartuig betaald worden. Dit seizoen is die prijs verhoogd naar zes euro. Dat is een verhoging van vijftig procent. De precieze reden van de prijsstijging is onbekend. De sluis is vanaf 1 mei tot en met 30 september dagelijks te passeren tussen 09.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 19.00 uur.

De Nijveensterkolk, nabij molen De Helper, vormt de vaarverbinding tussen het Noord-Willemskanaal en het Paterswoldsemeer. Het is een belangrijke schakel in de recreatieve watersport. De sluis werd in 1927 gebouwd en staat op de lijst van Rijksmonumenten.