Pop-up fototentoonstelling op Vismarkt rond Dag van de Persvrijheid

nieuws

Foto: NonFiction Photo

NonFiction Photo organiseert op dinsdagmiddag een pop-up tentoonstelling op de Vismarkt in Groningen, ter gelegenheid van de Dag van de Persvrijheid. Daarmee wil de organisatie het publiek uitnodigen om in gesprek te gaan over persvrijheid en de rol van fotografie in nieuwsbeleving.

De tentoonstelling zelf toot een selectie van de Rise-Up tentoonstelling, die twee jaar geleden werd getoond in de Synagoge Groningen. Deze tentoonstelling gaat over protest en burgerinitiatief in het Noorden. “

De pers kan een podium bieden voor belangrijke gebeurtenissen”, vertelt curator Andrea Hooymans. “Zo heeft een protest een veel grotere impact als het in het nieuws is. Zonder vrije- en ongecensureerde journalistiek kan een democratie niet functioneren. Hoe kan je een mening vormen over wat er in de wereld gebeurt als je er niet zelf bij bent? Daarvoor moet je op het nieuws kunnen vertrouwen.”

NonFiction Photo vindt het noodzakelijk om het belang van persvrijheid te benadrukken, legt Hooymans uit: “Zeker in tijden van oorlog en ‘fake news’ is het belangrijk te weten dat de journalistieke professionals een cruciale rol spelen in het verspreiden van informatie, maar ook empathie opbrengen bij mensen die zouden kunnen helpen.”

De tentoonstelling is te zien op de Vismarkt van 11:30 tot 16:00.