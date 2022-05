Politie waarschuwt voor zakkenrollers in binnenstad

nieuws

Foto: Andries Oord

De politie waarschuwt voor zakkenrollers die actief zijn in de Groningse binnenstad. De waarschuwing wordt gedeeld via sociale mediakanalen.

“In verband met overlast van opdringerige bedelaars en zakkenrollers vanmiddag een aantal keren door de Herestraat en over de Vismarkt gelopen”, schrijven de politie en Handhaving op sociale media. Het aantal meldingen van zakkenrollerij was tijdens de coronacrisis flink afgenomen, maar was daarvoor ook al een probleem. In 2018 ging het om 235 gevallen, in 2017 om 326.

Ook nu adviseert de politie om goed op je eigendommen te passen als je de binnenstad bezoekt. Mocht je slachtoffer worden, dan is het belangrijk om zo snel mogelijk melding te maken. Op die manier is de kans het grootst dat een dader gepakt kan worden.