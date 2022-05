Politie blikt met bodycambeelden terug op wegwaaiende geveldelen van Gasunie-gebouw

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Drie maanden geleden trok storm Corrie over de stad. Bij het Gasunie-gebouw waaiden als gevolg van de harde wind geveldelen weg. De politie blikt zondag op dat incident terug met bodycambeelden.

De bodycambeelden zijn te zien in de reality-serie ‘politie 24/7′ die op YouTube wordt uitgezonden. In de aflevering wordt brigadier Niels gevolgd die in de middag een melding krijgt om naar het Gasunie-gebouw te gaan, waar geveldelen naar beneden dreigen te komen. Wanneer Niels bij het gebouw arriveert zijn collega’s van hem, en ook de Groninger brandweer, al ter plaatse. Korte tijd later wordt besloten om de zuidelijke ringweg af te sluiten voor het verkeer.

In de aflevering is te zien dat er glas is terecht gekomen op de zuidelijke ringweg. “Er zijn al wat spulletjes op de weg terecht gekomen, en het laatste wat je wilt is dat een gevelplaat op een auto terecht gaat komen. Daarom gaan we nu de weg afsluiten”, vertelt Niels. De zuidelijke ringweg zou uiteindelijk het hele weekend afgesloten blijven en kon pas weer open nadat loshangende delen aan het gebouw gezekerd waren. De stremming zorgde voor veel verkeersoverlast.

Bekijk hier de beelden: