Politie arresteert 27-jarige man uit Stad vanwege steekincident in Winschoten

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Politieagenten hebben zondagochtend een 27-jarige man uit Stad aangehouden. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij een steekincident in een horecagelegenheid in Winschoten.

Het steekincident vond in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.30 uur plaats op het Marktplein in Winschoten. “Er ontstond een conflictsituatie die dusdanig escaleerde dat een 21-jarige man uit Nieuwe Pekela meerdere malen werd gestoken en een 24-jarige man uit Midwolde lichtgewond raakte”, meldt de politie. “Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Politieagenten en ambulancepersoneel hebben zich eerst gericht op de medische hulpverlening. Hiervoor kwam ook het Mobiel Medisch Team met de traumahelikopter ter plaatse. Het 21-jarige slachtoffer is uiteindelijk in stabiele toestand per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht.”

Onderzoek

De politie is daarna direct een onderzoek gestart. “Agenten en rechercheurs hebben de verklaringen van getuigen opgenomen en hebben sporenonderzoek gedaan. Ook is er gekeken of er camerabeelden beschikbaar zijn. Het onderzoek leidde al snel naar de man uit Stad, die in de loop van zondagochtend aangehouden kon worden. De man zit momenteel vast en wordt verhoord. Het onderzoek naar het steekincident gaat verder en het is mogelijk dat er nog andere aanhoudingen plaats gaan vinden.”

Getuigen

De politie laat weten graag in contact te willen komen met mensen die getuige zijn geweest van het incident in Winschoten. Ook wil men graag in gesprek met mensen die meer weten of iets gehoord hebben over dit incident. Deze mensen kunnen bellen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44. Anoniem kan er gebeld worden op 0800 7000.