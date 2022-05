Poffertjeskraam weggehaald van Grote Markt vanwege Meikermis

nieuws

Foto: Rieks Oijnhausen

De Poffertjeskraam op de Grote Markt is zondag verwijderd. Reden is de Meikermis die komende week van start gaat.

De Poffertjeskraam is al ruim veertig jaar in de binnenstad van Groningen te vinden. Zo nu en dan moet het gebouwtje wijken vanwege andere activiteiten. “Ze zijn druk bezig om het gebouw af te breken”, vertelt fotograaf Rieks Oijnhausen zondagmiddag. “Dat is vanwege de Meikermis die komende week van start gaat.”

De Meikermis wordt aanstaande donderdag geopend. De komende dagen wordt er druk gewerkt aan de opbouw. Attracties verrijzen op de Grote Markt en op de Vismarkt. Nieuw dit jaar zijn de Toxic en de 65 meter hoge Airborne. Daarnaast krijgen attracties als de Break Dance, Super Mouse, het reuzenrad en Around the World een plek. Op de Ossenmarkt wordt een nostalgische kermis opgebouwd. De kermis in Groningen duurt tot en met 22 mei. De afgelopen twee jaren kon de Meikermis niet doorgaan vanwege de coronapandemie.

