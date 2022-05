Plastic Soup Surfer gaat op Bevrijdingsfestival Stadspark actie voeren tegen plastic

nieuws

Foto: Bas Losekoot

Merijn Tinga, die bekend is geworden als de Plastic Soup Surfer, gaat op Bevrijdingsdag in Stad aandacht vragen voor de gevolgen van plastic zwerfafval. Dat doet hij door middel van een Vrijheidscollege.

Tinga beschrijft in zijn vrijheidscollege hoe onze individuele vrijheid om iets weg te gooien, onze collectieve vrijheid schaadt. Volgens de bioloog en multidisciplinair kunstenaar staat plastic symbool voor onze wegwerpcultuur. Om inzichtelijk te maken hoeveel zwerfafval wij achterlaten is Tinga letterlijk gaan surfen op de plastic soep in de zee. “Iedereen heeft de vrijheid dingen weg te gooien”, vertelt Tinga. “Om nutteloze spullen bij het afval te zetten, en er niet meer naar om te kijken. Dat ruimt misschien lekker op, maar iets weggooien betekent ook dat we er, als maatschappij, iets mee moeten.” In het Vrijheidscollege beschrijft Tinga hoe plastic in de zee belandt en erg schadelijk is voor het zeeleven. Weggegooide kleding belandt bijvoorbeeld in grote hoeveelheden op vuilnisbelten in Ghana, waar het in brand wordt gestoken wat weer schadelijk is voor het klimaat.

Dankzij Tinga zijn inzet is er sinds kort statiegeld op kleine plastic flesjes en zijn bepaalde snoepverpakkingen tegenwoordig van papier. Toch is dit volgens de bioloog nog maar de eerste stap en moeten we veel meer gaan bewegen richting een hergebruikcultuur. “Onze vrijheid om dingen weg te gooien heeft nadelige gevolgen voor het klimaat. Als individu denk je dat het moeilijk is om een verschil te maken. Maar het kan wel. Door landelijke acties te voeren, zoals ik, of kleine dingen te doen. Het grote verschil kunnen we met z’n allen maken door politiek en bedrijfsleven te vertellen dat we het anders willen.”

Het Vrijheidscollege van Tinga vindt komende donderdag plaats van 15.45 uur tot 16.20 uur op de Drafbaan in het Stadspark. Ook op andere Bevrijdingsfestivals in het land worden Vrijheidscolleges gegeven. Meer informatie over het programma is te vinden op deze website.