Personenauto total loss bij verkeersongeluk in Lewenborg

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk op de Bakboordswal in de wijk Lewenborg is woensdagavond een personenauto total loss geraakt. Dat meldt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 21.10 uur. “Het is gebeurd op de kruising met de Lijzijde”, vertelt Weening. “Ik zie een busje staan dat schade heeft opgelopen, op de kruising staat een personenauto die helemaal total loss is. De voorzijde zit helemaal in elkaar, en de straat ligt bezaaid met brokstukken.”

Hulpdiensten waren snel ter plaatse, waaronder twee ambulances. “De betrokkenen zijn gecontroleerd door ambulanceverpleegkundigen, maar uiteindelijk hoefde er niemand meegenomen te worden naar het ziekenhuis.” De politie heeft onderzoek gedaan naar de toedracht. Beide voertuigen zijn weggesleept door een bergingsbedrijf. De gemeente heeft de weg schoongemaakt. Rond 22.15 uur kon de Bakboordswal weer vrijgegeven worden voor het overige verkeer.