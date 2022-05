Opruimen terrein bevrijdingsfestival: “Ik stond hier vannacht nog om 03:00 uur”

Het bevrijdingsfestival zit er op, dus dit betekent dat het tijd was om op te ruimen. Er vlogen 43.000 kaarten over de toonbank, waarvan een klein deel gratis is weggegeven aan mensen die het niet konden betalen. Veel bezoekers betekent veel rommel, dus vrijdag stond in het teken van afvalprikken op het evenemententerrein van het Stadspark.

“Vandaag moeten alle techniek, tenten en alle materialen weer weg, zodat we hopelijk morgen aan het einde van de dag weer een leeg grasveld hebben”, vertelt projectleider Gerben. Ook zijn er vele vrijwilligers aan de slag om het festivalterrein weer schoon te maken: “Ik was om 03:00 uur vannacht hier weggegaan en ben om 09:00 uur vanochtend weer gestart. Het is dus even flink aanpoten, maar ze zon schijnt en daar krijg ik veel energie van”, aldus vrijwilliger Alex.

Het technische deel moet vandaag allemaal opgeruimd zijn, de rest van de schoonmaakklussen zijn verdeeld over twee dagen.