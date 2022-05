Open huis van Muziekhuis050 aan Hereplein

nieuws

Muziekhuis050 houdt op zaterdag 21 mei open huis. De muziekschool viert dan het 1-jarig bestaan.

Het open huis vindt plaats in de voormalige Camera bioscoop aan het Hereplein. Belangstellenden zijn welkom tussen 13.00 en 16.00 uur. De 23 docenten van Muziekhuis050 zijn aanwezig om informatie te geven over individuele muzieklessen of de mogelijkheden om mee te spelen in één van de orkesten, ensembles of koren.

Belangstellenden kunnen ook een instrument uitproberen of luisteren naar diverse optredens. Er wordt muziek gemaakt door onder meer het saxofoonorkest en het jeugdorkest.