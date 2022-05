Ook in Groningen wordt het einde van de Ramadan gevierd

Op veel plekken in Groningen wordt maandag feest gevierd. Na de 30 daagse periode van vasten wordt afscheid genomen van de Ramadan.

Tijdens Eid Al Fitr, wat in Nederland ook wel bekend staat als het Suikerfeest, wordt de Ramadan feestelijk afgesloten. Ook de familie Hussein heeft vandaag een drukke maar gezellige dag. Na een vroeg ochtendgebed is het voor hen tijd om samen te zijn met familie en vrienden. “We gaan er gezellig met zijn allen een feestje van maken de komende dagen” zegt Ubah.

De Ramadan speelt een belangrijke rol in de Islam. “Het is de negende en meest heilige maand uit de Islamitische kalender” verteld Hafsa. Met Eid Al Fitr wordt volgens Hafsa niet alleen het einde van de Ramadan gevierd, maar wordt afscheid genomen van een mooie maand waar rust, familie en broederschap belangrijke factoren zijn.

In Nederland is ‘Suikerfeest’ misschien wel de meest bekende benaming van het feest. Maar, inmiddels pleiten velen ervoor om deze naam niet meer te gebruiken. Ook Ubah en Hafsa pleitten voor een andere naam. Ook al wordt er meestal wel lekker gegeten, de dag staat niet in het teken van eten en zoetigheid. Hafsa: “We vieren dat we tot het einde zijn gekomen van de Ramadan, dus ik vind Ramadanfeest beter aansluiten”.