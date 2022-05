OOG Radio donderdag live op Bevrijdingsdag: “Presentatoren van verschillende programma’s werken samen”

nieuws

Foto: Kevin van der Laan

OOG Radio is donderdag live aanwezig op Bevrijdingsdag in het Stadspark. Achter de schermen wordt zondag druk gewerkt om de locatie-uitzending gestalte te geven.

“We hebben er ontzettend veel zin in”, vertelt programmaleider Alexander Termeer van OOG Radio. “Dat komt door verschillende redenen. De afgelopen twee jaar hebben we Bevrijdingsdag niet kunnen vieren op de manier waarop we dat gewend waren. Er was geen festival in het Stadspark en er was dus ook geen locatie-uitzending van ons. Daarnaast is dit project voor OOG Radio heel bijzonder. Er is wel vaker een radioprogramma dat op locatie uitzendt, maar bij dit project worden de handen ineengeslagen. Vrijwilligers van diverse programma’s werken samen om live verslag te doen van de viering van de vrijheid.”

Verslaggevers

De uitzending begint donderdag om 12.00 uur. “Er wordt gepresenteerd in blokken van twee uur. In totaal zijn er vier duo’s. De presentatieduo’s worden vergezeld door een nieuwslezer, die de luisteraars op de hoogte houdt van al het nieuws dat er op dat moment speelt in de gemeente. Daarnaast hebben we verslaggevers rondlopen op het festivalterrein die een sfeerverslag gaan brengen van wat zij zien en horen. De uitzending duurt tot 20.00 uur.”

“Het stof moest van de locatiestudio geveegd worden”

Deze zondag zijn de voorbereidingen in volle gang. “De planning hebben we helemaal rond, en ook wat we willen gaan belichten, dat is eigenlijk helemaal klaar. Waar we nu mee bezig zijn is de techniek. OOG Radio beschikt over een locatiestudio. Maar die studio heeft de afgelopen twee jaar in een hoekje gestaan, is niet gebruikt geweest. Dus daar moest het stof van afgeveegd worden. En dit weekend ben ik bezig geweest om alles compleet te krijgen. Er wordt wel eens een kabel geleend waarbij die vervolgens dan niet terug komt. Maar het is zo goed als klaar.”

Oekraïne

Het Bevrijdingsfestival is van oudsher een festival waarop vrolijkheid en gezelligheid centraal staat. Termeer is niet bang dat de oorlog in Oekraïne de dag een andere betekenis gaat geven. “Ik denk dat deze vreselijke oorlog ons laat inzien dat het heel wat waard is dat we in vrijheid kunnen leven. Dat we stil kunnen staan bij de vrijheid die we hebben. En ik weet zeker dat we in onze uitzending er op een gedegen manier mee om zullen gaan. Ik kan bijvoorbeeld zeggen dat we bezig zijn om de Oekraïense band Go_A, die in het Stadspark gaat optreden, voor de microfoon proberen te krijgen.”

De uitzending van OOG Radio is donderdag te beluisteren via de livestream, via de FM op 106.6Mhz en via de digitale kanalen van Ziggo, KPN, Telfort en XS4All.