OOG Ochtendshow op zoek naar nieuwsgierige Groningers

oogochtendshow

Radioprogramma OOG Ochtendshow is op zoek naar mensen die het team willen versterken. Er worden nieuwsgierige Groningers gezocht voor diverse vrijwilligersfuncties.



Zo worden er mensen gezocht die redactiewerk doen tijdens het programma, zodat de presentatoren het laatste nieuws kunnen brengen op radio. Ook is het programmateam op zoek naar een medepresentator, die o.a. het nieuws voorleest en interviews doet. “Een chronisch gebrek aan ochtendhumeur helpt zeker mee!” zegt programmacoördinator Rick van der Velde lachend, “Je bent immers live op radio!”

Dagredacteur

Verder is het programma ook op zoek naar dagredacteuren. Een dagredacteur regelt interviews voor het programma, kan eventueel zelf ook interviews doen en verzorgt het verwerken van de interviews op de OOG website. “Deze werkzaamheden hoeven niet per sé tijdens de uitzendtijden van ons programma te worden uitgevoerd”, vertelt Van der Velde, “Het is daarmee ideaal te combineren met een fulltime baan of studie.”

Doorgroeien

Ervaring is mooi, maar niet vereist voor de functies. Nieuwe medewerkers worden opgeleid binnen het team, waardoor je al snel de kneepjes van het vak leert. Er is ook de mogelijkheid om met een bepaalde functie te beginnen en dan verder te gaan met een andere functie. “Op deze manier kun je doorgroeien in je werkzaamheden, op een tempo dat je zelf prettig vindt”, stelt Van der Velde. Wel is enige computerkennis nodig, omdat uitsluitend in de cloud gewerkt wordt. “Op deze manier kunnen we ons programma zo duurzaam mogelijk maken. We maken zo weinig gebruik van een printer en dat scheelt per uitzending al snel 16 vellen papier!”, aldus Van der Velde.

OOG Ochtendshow

De OOG Ochtendshow is iedere werkdag te beluisteren op OOG Radio, tussen 7 en 9 uur. Het wordt gemaakt door een enthousiast team van vrijwilligers, dat een luchtig nieuwsprogramma presenteert met het nieuws uit en over de gemeente Groningen. Alle genoemde functies zijn op basis van vrijwilligerswerk. Op de OOG vacaturepagina is meer te lezen over de functies en over hoe gesolliciteerd kan worden.