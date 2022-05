Onnodig puntverlies Oranje Nassau, VVG en PKC’83 verliezen

sport

Foto Andor Heij. Oranje Nassau - Broekster Boys

Oranje Nassau liet zaterdagmiddag in de eerste klasse E twee dure punten liggen in de strijd om de derde periode. Tegen Broekster Boys werd het 2-2. VV Groningen en PKC’83 verloren in 1E.

Oranje Nassau maakt een raar seizoen door. ON verloor na de winterstop een hele rits wedstrijden en kwam zelfs even in degradatiegevaar, maar momenteel is het overgrote deel van de selectie weer fit en wordt een goede serie neergezet en lonkt er zelfs nog een prijs.

ON kreeg voor de pauze op het eigen sportpark Coendersborg de beste kansen, via Fokko Kronemeijer en Rick Wiersma. Maar de Groningers moesten toch toe zien dat de Friezen op voorsprong kwamen. Vincent Hoekstra kopte na 28 minuten de 0-1 op het scorebord. In de 42e minuut kwam ON langszij toen de weer goed spelende Caram Cameiro Alves raak schoot: 1-1.

Na rust was Broekster Boys even bovenliggend, maar ON nam het initiatief over en kreeg opnieuw de beste mogelijkheden via onder meer Alves en Wiersma. Wiersma zette ON na 75 minuten op voorsprong na een mooie steekbal van Frederik Specken: 2-1. Wiersma was dicht bij de definitieve beslissing, maar hij schoot op de paal. Na 80 minuten kwam Broekster Boys op 2-2 via Jildert Elzinga, maar er ging duidelijk hands aan vooraf. De scheidsrechter zag het anders en zo pikten de Friezen toch een punt mee.

“Schandalig”, aldus Oranje Nassau trainer Erwin Heerlijn over de handsbal. “Hij zou het me nog uitleggen. Maar ook Broekster Boys kan zich beklagen, want bij ons eerste doelpunt gingen er twee overtredingen aan vooraf”. Heerlijn baalde van het puntverlies, maar stak de hand ook in eigen boezem: “We voetbalden beter, maar het is aanvallend nog niet goed genoeg. We moeten ook dominanter spelen. Het puntverlies is jammer, want we hadden bovenaan kunnen staan in de derde periode”.

Het wordt nog een aardige kluif om die periode te pakken: “Ja, we krijgen nog de hele top drie. Dat zijn goede ploegen, maar Oranje Nassau is nu een hele lastige ploeg om tegen te spelen. We zijn na een lastige periode haast niet te verslaan. We gaan voor die periode, want we willen nog ergens om spelen”.

Beide andere ploegen in 1E gingen onderuit. PKC’83 verloor thuis met 1-0 van Winsum en VV Groningen verloor uit met 2-1 van hekkensluiter Burgum. Bryan Inge scoorde voor VVG. VVG staat achtste, PKC negende en ON tiende. Met nog vijf wedstrijden te gaan zijn de Groninger ploegen zo goed als veilig.