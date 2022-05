Ondernemer achter failliet MartiniZorg betaalde zichzelf miljoenen

nieuws

Foto Chris Bakker

Legaal, maar moreel verwerpelijk. Dat is de conclusie die deskundigen verbinden aan het gedrag van Ruud Slot, de ondernemer achter MartiniZorg. Uit onderzoek van RTV Noord blijkt dat de eigenaar van het failliete zorgbedrijf zichzelf in de afgelopen jaren ruim twee miljoen euro uitkeerde.

Uit het onderzoek van de regionale omroep blijkt onder meer dat Slot zichzelf een salaris uitkeerde, wat binnen de wettelijke normen viel. Tegelijkertijd liet de zorgondernemer, die via een moeilijke constructie de uiteindelijke eigenaar was van het nu failliete bedrijf, zich grote bedragen uitkeren als dividend. Een bedrag wat opliep tot 2,1 miljoen euro.

Volgens de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en een emeritus-hoogleraar openbare financiën (Harrie Verbon) is alles wat Slot deed compleet legaal, maar wel twijfelachtig als het om moraliteit gaat. Verbon spiegelt het gedrag van Slot zelfs aan de in opspraak geraakte Sywert van Lienden, door zichzelf op deze manier met zorggeld te verrijken.

Slot zelf ontkent echter dat hij het geld uit de zorg onttrok en stelt dat hij het gebruikte om er opnieuw in te investeren. Bewijs daarvoor is echter niet door Slot gegeven.

Geschiedenis

MartiniZorg had woonlocaties in Stad en Hoogkerk. Op beide locaties werd zorg en begeleiding aangeboden aan 55-plussers die te maken hebben met een verstandelijke of psychische beperking. De zorginstelling kampte al enkele jaren met problemen. In december 2020 werd het geconfronteerd met een claim door het RIGG.

Vorig voorjaar kwam het onder extra toezicht te staan nadat de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd haar zorgen had geuit over de kwaliteit van zorg binnen de instelling. De inspectie had MartiniZorg in het oog gekregen nadat in 2017 en 2018 opvallend hoge winsten waren gemaakt. Het faillissement kwam in een stroomversnelling, nadat ‘stakeholders’ eind vorig jaar hun contracten beëindigden. Eén daarvan was de gemeente Groningen.

Begin dit jaar ging het bedrijf failliet. Oud-medewerkers en -cliënten zochten vervolgens de media op om misstanden binnen het bedrijf te melden. Personeel was soms ongeschoold en drugsdealers zouden in- en uitlopen in het pand. Ook werd een medewerker neergestoken door een cliënt.