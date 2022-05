Mike te Wierik en Laros Duarte vraagtekens bij FC Groningen tegen Sparta

sport

Foto: sportphotoagency.com

Bij FC Groningen zijn Mike te Wierik en Laros Duarte grote vraagtekens voor de thuiswedstrijd zaterdagavond tegen Sparta. Beide spelers zijn geblesseerd.

Tomas Suslov is er wel weer bij. “Maar hij kan hoogstens 45 minuten spelen”, aldus trainer Danny Buijs. “Langer zou onverantwoord zijn”.

Het duel is voor beide ploegen met nog drie wedstrijden te spelen van groot belang. Sparta staat voorlaatste en vecht tegen degradatie. FC Groningen strijdt voor de play-offs voor Europees voetbal. De Groningers staan ondanks vier nederlagen op rij nog wel op de achtste plaats die daar recht op geeft.

Maar Buijs wil de slechte serie doorbreken: “We hebben zelf een antwoord te geven morgen als we in het linkerrijtje van de eredivisie willen spelen. En dat kunnen we. Of het er uit gaat komen morgen moet blijken, maar we gaan er alles aan doen”.

De wedstrijd tegen Sparta begint zaterdagavond om 21.00 uur in de Euroborg en staat onder leiding van scheidsrechter Jeroen Manschot.